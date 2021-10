Serie C, Albinoleffe-Juventus U23 2-2: va a segno anche Kaio Jorge (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Va a segno anche Kaio Jorge nella sfida tra Albinoleffe e Juventus U23, partita valevole per la decima giornata del Girone A della Serie C 2021/2022. Il match è terminato sul punteggio di 2-2 ed il brasiliano ha siglato la rete del momentaneo 1-1 all’inizio della ripresa. Da segnalare anche un rigore fallito dall’ex Santos al 28? del primo tempo nonchè un cartellino giallo rimediato al 78?. Può comunque sorridere Massimiliano Allegri, che ha mandato il suo giocatore alle dipendenze di Zauli per fargli mettere minuti nelle gambe dopo un inizio di stagione non particolarmente felice dal punto di vista degli infortuni. Kaio Jorge ha riposto presente restando in campo per ben 88?. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Va anella sfida traU23, partita valevole per la decima giornata del Girone A dellaC 2021/2022. Il match è terminato sul punteggio di 2-2 ed il brasiliano ha siglato la rete del momentaneo 1-1 all’inizio della ripresa. Da segnalareun rigore fallito dall’ex Santos al 28? del primo tempo nonchè un cartellino giallo rimediato al 78?. Può comunque sorridere Massimiliano Allegri, che ha mandato il suo giocatore alle dipendenze di Zauli per fargli mettere minuti nelle gambe dopo un inizio di stagione non particolarmente felice dal punto di vista degli infortuni.ha riposto presente restando in campo per ben 88?. SportFace.

Advertising

DiMarzio : #Juventus, Kaio Jorge con l’Under23. Il brasiliano sarà a disposizione di Zauli per il match contro l’Albinoleffe… - sportface2016 : #SerieC, #AlbinoleffeJuventusU23 2-2: va a segno anche Kaio #Jorge - Domenico1oo777 : RT @DiMarzio: #SerieC I #Albinoleffe-#JuventusU23, #KaioJorge subito protagonista Dal nostro network, - ftg_soccer : GOAL! AlbinoLeffe in Italy Serie C: Girone A AlbinoLeffe 2-1 Juventus U23 GOAL! Juventus U23 in Italy Serie C: Giro… - ftg_soccer : GOAL! AlbinoLeffe in Italy Serie C: Girone A AlbinoLeffe 2-1 Juventus U23 GOAL! Juventus U23 in Italy Serie C: Giro… -