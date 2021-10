Perché la pace nei Paesi baschi, nonostante le ferite, è riuscita bene (Di mercoledì 20 ottobre 2021) A dieci anni dalla cessazione della lotta armata da parte del gruppo terroristico basco Eta, annunciata il 20 ottobre 2011, Arnaldo Otegi, che da vent’anni è il leader politico dell’indipendentismo radicale, ha detto, riferendosi alle vittime dell’Eta: “Ci dispiace per il loro dolore e affermiamo che non avrebbe mai dovuto esserci” e “non avrebbe dovuto prolungarsi così tanto nel tempo. Avremmo dovuto arrivare prima al momento in cui tutto ciò si è fermato”. Le sue parole hanno suscitato grande discussione. Qualcuno dice che è tardissimo per affermare queste cose e che non è abbastanza (Perché non c’è la parola “condanna” e Perché, detta così, sembra che per un po’ di tempo, nonostante il ripristino della democrazia, gli attentati siano stati legittimi), ma che è comunque un passo. Ma per i più è soltanto una vergogna che Otegi parli ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 20 ottobre 2021) A dieci anni dalla cessazione della lotta armata da parte del gruppo terroristico basco Eta, annunciata il 20 ottobre 2011, Arnaldo Otegi, che da vent’anni è il leader politico dell’indipendentismo radicale, ha detto, riferendosi alle vittime dell’Eta: “Ci dispiace per il loro dolore e affermiamo che non avrebbe mai dovuto esserci” e “non avrebbe dovuto prolungarsi così tanto nel tempo. Avremmo dovuto arrivare prima al momento in cui tutto ciò si è fermato”. Le sue parole hanno suscitato grande discussione. Qualcuno dice che è tardissimo per affermare queste cose e che non è abbastanza (non c’è la parola “condanna” e, detta così, sembra che per un po’ di tempo,il ripristino della democrazia, gli attentati siano stati legittimi), ma che è comunque un passo. Ma per i più è soltanto una vergogna che Otegi parli ...

Fedez : Ma come un giornalista che non si accerta della veridicità di una notizia? Ci avevo creduto. Per buona pace tua non… - DSantanche : Un altro convertito all’Islam, che resta “religione di pace” solo a chiacchiere. Altri civili ammazzati solo perché… - PuntadiMatita : RT @DesertHell: L’archivio emozionale. È quanto di più evoluto e pericoloso possiamo custodire. Nell’emozione non albergano certezze. Nell’… - FrancescoTurco7 : Affida a Dio tutte le tue preoccupazioni, perché egli ha cura di te. (1Pietro 5:7) Chiaro...! ??????… - matejedvardsen : @raf_frate La pace in Dio più bella non nasce dall'adorarlo 'perchè è Dio',ma dopo aver lottato 'contro' lui amando… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché pace GLI ABUSI SUBITI DAI CATTOLICI IRLANDESI Gli irlandesi sono riusciti a sfilarsi la loro perché non hanno mai dimenticato di averla. Vabbè, pace. Ma non perdetelo, il film, è davvero bello. Nota di BastaBugie: nel seguente video (durata: 2 ...

Berlusconi a Roma, ma il vertice del centrodestra non si riesce ancora a organizzare (di F. Fantozzi) Borghi ha lanciato un sondaggio su Twitter - Non ci voti più perché a) appoggiamo Draghi b) non ... E il vertice della pace finisce in lista d'attesa.

Capri, "Guido Lembo": La musica e il mare nel cuore: La chitarra mi ha salvato la vita. Apre nuovo locale l'eco di caserta Gli irlandesi sono riusciti a sfilarsi la loronon hanno mai dimenticato di averla. Vabbè,. Ma non perdetelo, il film, è davvero bello. Nota di BastaBugie: nel seguente video (durata: 2 ...Borghi ha lanciato un sondaggio su Twitter - Non ci voti piùa) appoggiamo Draghi b) non ... E il vertice dellafinisce in lista d'attesa.