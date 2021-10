Mobilità, il rapporto tra consumatori, aziende ed enti pubblici al secondo convegno sulla Circular Mobility (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Si è tenuta a Bergamo la seconda edizione del convegno “Circular Mobility – Il ciclo della Mobilità sostenibile tra pubblico e privato”, evento inaugurato nel 2019 che, insieme a rappresentanti del mondo imprenditoriale, istituzionale e della ricerca, affronta il tema dell’evoluzione della Mobilità green. Al centro dell’incontro, le ricerche dell’Osservatorio E-Mobility 2021 condotte dalla società di consulenza Nomisma, che indagano il modo in cui, negli ultimi due anni, è cambiato l’approccio dei cittadini, delle istituzioni e delle imprese alle nuove forme di Mobilità. La prima delle tre survey presentate si concentra sulle intenzioni dei consumatori italiani e rivela che il 27% degli intervistati ha proceduto ad acquistare una nuova auto nell’ultimo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Si è tenuta a Bergamo la seconda edizione del– Il ciclo dellasostenibile tra pubblico e privato”, evento inaugurato nel 2019 che, insieme a rappresentanti del mondo imprenditoriale, istituzionale e della ricerca, affronta il tema dell’evoluzione dellagreen. Al centro dell’incontro, le ricerche dell’Osservatorio E-2021 condotte dalla società di consulenza Nomisma, che indagano il modo in cui, negli ultimi due anni, è cambiato l’approccio dei cittadini, delle istituzioni e delle imprese alle nuove forme di. La prima delle tre survey presentate si concentra sulle intenzioni deiitaliani e rivela che il 27% degli intervistati ha proceduto ad acquistare una nuova auto nell’ultimo ...

Advertising

fattiamotore : Mobilità, il rapporto tra consumatori, aziende ed enti pubblici al secondo convegno sulla Circular Mobility - ap_legambiente : RT @BarbaraMeggetto: Abbiamo incrociato Raffaele Tiscar sul nostro cammino @LegambienteLomb in Regione Lombardia.Un rapporto franco e diret… - BarbaraMeggetto : Abbiamo incrociato Raffaele Tiscar sul nostro cammino @LegambienteLomb in Regione Lombardia.Un rapporto franco e di… - RapportoCoop : Verso una nuova mobilità #rappcoop21 ora online - Unioncamere_Pie : RT @irespiemonte: Rapporto Ires #Piemonte per il Comitato di #monitoraggio. Report 15 ottobre 2021 Il contesto #socioeconomico durante #CO… -

Ultime Notizie dalla rete : Mobilità rapporto Disuguaglianze. Sostenibilità integrale e impact : il binomio per la ripartenza Il rapporto tra diffusione del virus, inquinamento e cambiamenti climatici non è l'unico punto. ... tassi di disoccupazione più alti, maggiore 'mortalità imprenditoriale', blocco della mobilità sociale.

Rotondo (Confartigianato): Gualtieri, dovrà rilanciare la città. Le imprese un punto di forza In due anni, in Italia, il rapporto tra spesa pubblica e Pil è salito di 10 punti. Siamo passati ... Ormai consolidate le problematiche: mobilità, sicurezza, rifiuti e decoro in primis. Seguono, ...

Mobilità, il rapporto tra consumatori, aziende ed enti pubblici al secondo convegno sulla Circular Mobility Il Fatto Quotidiano Iltra diffusione del virus, inquinamento e cambiamenti climatici non è l'unico punto. ... tassi di disoccupazione più alti, maggiore 'mortalità imprenditoriale', blocco dellasociale.In due anni, in Italia, iltra spesa pubblica e Pil è salito di 10 punti. Siamo passati ... Ormai consolidate le problematiche:, sicurezza, rifiuti e decoro in primis. Seguono, ...