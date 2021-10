Maltempo: bilancio morti sale a 85 in India e 31 in Nepal (Di mercoledì 20 ottobre 2021) E' aumentato ad almeno 85 in India e altri 31 in Nepal il bilancio delle vittime delle inondazioni e delle frane provocate dal Maltempo negli ultimi giorni: lo hanno reso noto funzionari dei due Paesi. Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 20 ottobre 2021) E' aumentato ad almeno 85 ine altri 31 inildelle vittime delle inondazioni e delle frane provocate dalnegli ultimi giorni: lo hanno reso noto funzionari dei due Paesi.

