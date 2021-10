L’obbligo vaccinale per il personale sanitario è legittimo. Il Consiglio di Stato boccia i ricorsi. È un dovere di solidarietà verso i più deboli (Di mercoledì 20 ottobre 2021) L’obbligo vaccinale per il personale sanitario è legittimo. Lo ha stabilito la III Sezione del Consiglio di Stato (qui la sentenza), respingendo il ricorso di alcuni “esercenti professioni sanitarie” ed “operatori di interesse sanitario” della Regione Friuli Venezia Giulia, non ancora sottoposti alla vaccinazione obbligatoria contro il Covid-19. “Nel bilanciamento tra i due valori – si legge tra l’altro nella decisione -, quello della autodeterminazione individuale e quello della tutela della salute pubblica, compiuto dal legislatore con la previsione delL’obbligo vaccinale nei confronti del solo personale sanitario, non vi è dunque legittimo spazio né diritto di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 20 ottobre 2021)per il. Lo ha stabilito la III Sezione deldi(qui la sentenza), respingendo il ricorso di alcuni “esercenti professioni sanitarie” ed “operatori di interesse” della Regione Friuli Venezia Giulia, non ancora sottoposti alla vaccinazione obbligatoria contro il Covid-19. “Nel bilanciamento tra i due valori – si legge tra l’altro nella decisione -, quello della autodeterminazione individuale e quello della tutela della salute pubblica, compiuto dal legislatore con la previsione delnei confronti del solo, non vi è dunquespazio né diritto di ...

