LIVE Sinner-Musetti, ATP Anversa in DIRETTA: si inizia dopo Brooksby-Van de Zandschulp (Di mercoledì 20 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:45 Jenson Brooksby ha vinto molto nettamente e velocemente il primo set sull’olandese Botic van de Zandschulp: 6-2 il punteggio. Al termine, o comunque non prima delle 18:30, Sinner-Musetti: chiaramente se l’incontro dovesse proseguire su questa piega i rischi di ritardi, se esistenti, sarebbero ben minori rispetto a quanto temuto in precedenza. 17.10 iniziato il match tra Brooksby e van de Zanschulp. 17.00 Il francese Rinderknech ha sconfitto il serbo Lajovic per 6-3, 4-6, 6-2. Tra pochi minuti inizierà il confronto tra lo statunitense Brooksby e l’olandese van de Zanschulp. Al termine sarà la volta del derby italiano tra Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17:45 Jensonha vinto molto nettamente e velocemente il primo set sull’olandese Botic van de: 6-2 il punteggio. Al termine, o comunque non prima delle 18:30,: chiaramente se l’incontro dovesse proseguire su questa piega i rischi di ritardi, se esistenti, sarebbero ben minori rispetto a quanto temuto in precedenza. 17.10to il match trae van de Zanschulp. 17.00 Il francese Rinderknech ha sconfitto il serbo Lajovic per 6-3, 4-6, 6-2. Tra pochi minuti inizierà il confronto tra lo statunitensee l’olandese van de Zanschulp. Al termine sarà la volta del derby italiano tra Jannike Lorenzo. ...

