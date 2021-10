LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2021 in DIRETTA: si parte con lo sprint donne, attesa per Ganna e il quartetto in semifinale (Di mercoledì 20 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.31 Si parte con le qualificazioni del team sprint femminile: la prima nazionale ai blocchi di partenza è il Giappone formato da Ohta, Sato e Umekawa. 18.28 Gli azzurri hanno fatto segnare il miglior tempo in qualificazione: 3:49.008, oltre due secondi più veloci della Francia seconda e quasi cinque secondi sulla Gran Bretagna nostro avversario in semifinale. 18.25 C’è grandissima attesa alle 20.25 per la semifinale del quartetto dell’inseguimento maschile fresco campione olimpico: Filippo Ganna guiderà la nostra squadra nell’eterna sfida con la Gran Bretagna per guadagnare l’accesso alla finale di domani. 18.22 Successivamente sarà ancora la volta degli ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.31 Sicon le qualificazioni del teamfemminile: la prima nazionale ai blocchi dinza è il Giappone formato da Ohta, Sato e Umekawa. 18.28 Gli azzurri hanno fatto segnare il miglior tempo in qualificazione: 3:49.008, oltre due secondi più veloci della Francia seconda e quasi cinque secondi sulla Gran Bretagna nostro avversario in. 18.25 C’è grandissimaalle 20.25 per ladeldell’inseguimento maschile fresco campione olimpico: Filippoguiderà la nostra squadra nell’eterna sfida con la Gran Bretagna per guadagnare l’accesso alla finale di domani. 18.22 Successivamente sarà ancora la volta degli ...

