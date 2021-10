Il ‘rumore’ disturba il nostro giudizio: ora più che mai è fortissimo (Di mercoledì 20 ottobre 2021) di Laura Quarà* In tutti gli ambiti del sapere e della professione dobbiamo procedere spesso a valutazioni, a giudizi di fatti o persone; in questi processi riteniamo di essere abbastanza indipendenti da condizionamenti esterni, convinti di applicare criteri di massima oggettivi. Di fatto cadiamo il più delle volte in trappole cognitive, emotive e psicologiche poiché ben difficilmente siamo consapevoli di diversi vizi di ragionamento, di bias (errori sistematici) alimentati da pregiudizi, credenze, condizionamenti sociali, sovraffollamento di informazioni provenienti da fonti diverse, confuse ed incontrollate (rumore) che ci conducono, anche inconsapevolmente, ad un’estrema variabilità di giudizio. Spesso procediamo con sistemi di giudizio istintivi, rapidi, attraverso i quali saltiamo alle conclusioni senza avere attivato dei sistemi di controllo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 20 ottobre 2021) di Laura Quarà* In tutti gli ambiti del sapere e della professione dobbiamo procedere spesso a valutazioni, a giudizi di fatti o persone; in questi processi riteniamo di essere abbastanza indipendenti da condizionamenti esterni, convinti di applicare criteri di massima oggettivi. Di fatto cadiamo il più delle volte in trappole cognitive, emotive e psicologiche poiché ben difficilmente siamo consapevoli di diversi vizi di ragionamento, di bias (errori sistematici) alimentati da pregiudizi, credenze, condizionamenti sociali, sovraffollamento di informazioni provenienti da fonti diverse, confuse ed incontrollate (rumore) che ci conducono, anche inconsapevolmente, ad un’estrema variabilità di. Spesso procediamo con sistemi diistintivi, rapidi, attraverso i quali saltiamo alle conclusioni senza avere attivato dei sistemi di controllo ...

