Il cacciatore: chi è davvero il magistrato interpretato da Francesco Montanari (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il cacciatore, tornerà con una terza serie dal 20 Ottobre 2021 su Rai1, la posta in gioco sarà molto più alta e si dovrà trovare un giusto equilibrio emotivo per riuscire a far quadrare il tutto. Il cacciatore, chi è il magistrato interpretato da Francesco Montanari (Foto dal web)Nella vita professionale e famigliare del magistrato Saverio Barone, di questo parlerà la terza stagione della serie, in onda in prima serata su Rai1 Mercoledì 20 Ottobre 2021. La serie è stata prodotta da Cross Productions e Beta in collaborazione con Rai Fiction, l'attore romano Francesco Montanari interpreterà il magistrato con uno stile serrato e movimentato, tipicamente apprezzato dal pubblico e dai fan. Davide Marengo ...

