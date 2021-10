Ginnastica artistica | paura ai Mondiali 2021 | caduta Hitomi | danni al midollo spinale

(Di mercoledì 20 ottobre 2021)aiKitakyushudi. La giapponese Hatakedamalamente durante un allenamento alle parallele asimmetriche e sarà dunque costretta a dare forfait alla finale all-around. Ma a preoccupare sono soprattutto le sue condizioni: all’atleta è stato infatti diagnosticato un danno alcentrale e lesioni alla colonna cervicale. La diagnosi è arrivata in seguito ad una risonanza magnetica, stando a quanto riporta la Japan Gymnastics Association. La 21enne, presente anche ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 pochi mesi fa, è in condizioni stabili, assistita anche dalla madre e dall’allenatore, Yukiko. Nella giornata di giovedì la nipponica sarà sottoposta ad ulteriori esami. Le ...

Di seguito il VIDEO dell'esercizio di Nicola Bartolini al corpo libero, secondo in qualifica ai Mondiali 2021 diIl vicepresidente, nella circostanza, ha illustrato il progetto "Campania eccellenza della" comprendente diversi eventi che culmineranno nei campionati europei 2024 dimaschile e ...L'Italia ha conquistato quattro Finali di Specialità ai Mondiali 2021 di ginnastica artistica. Si tratta di un risultato di enorme impatto, anche perché tutt'altro che normale per la nostra Nazionale ...Hitomi Hatakeda ha rimediato un gravissimo infortunio in occasione dei Campionati mondiali di ginnastica artistica in corso di svolgimento nel suo ...