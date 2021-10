Forza Nuova: Malpezzi, 'scioglimento dovrebbe essere scelta condivisa' (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Roma, 20 ott. (Adnkronos) - “Sull'antifascismo, sui valori fondanti della nostra Costituzione, dovremmo essere tutti d'accordo; tutti uniti senza nessuna ambiguità o distinzione. Rispetto alle terribili violenze compiute da Forza Nuova, il Parlamento aveva la possibilità di approvare con una voce sola un atto di indirizzo politico al governo, chiedendo l'applicazione della nostra Costituzione che vieta la ricostituzione del partito fascista". Così la presidente dei senatori del Pd Simona Malpezzi, nella dichiarazione di voto sulle mozioni che chiedono lo scioglimento di Forza Nuova. "Mi sarei aspettata che sulla difesa dell'antifascismo quale elemento portante della nostra democrazia, ci fosse unità. Non abbiamo mai chiesto lo scioglimento di un ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Roma, 20 ott. (Adnkronos) - “Sull'antifascismo, sui valori fondanti della nostra Costituzione, dovremmotutti d'accordo; tutti uniti senza nessuna ambiguità o distinzione. Rispetto alle terribili violenze compiute da, il Parlamento aveva la possibilità di approvare con una voce sola un atto di indirizzo politico al governo, chiedendo l'applicazione della nostra Costituzione che vieta la ricostituzione del partito fascista". Così la presidente dei senatori del Pd Simona, nella dichiarazione di voto sulle mozioni che chiedono lodi. "Mi sarei aspettata che sulla difesa dell'antifascismo quale elemento portante della nostra democrazia, ci fosse unità. Non abbiamo mai chiesto lodi un ...

Advertising

fanpage : Massimiliano Ursino, leader di Forza Nuova a Palermo, è stato arrestato con le accuse di devastazione e resistenza… - NicolaPorro : Castellino di Forza nuova non si poteva arrestare, dice #Lamorgese. I diritti costituzionali valevano per lui, non… - CarloCalenda : Dal comunicato del centro destra si evince che @forza_italia, contrariamente al suo posizionamento europeo, continu… - 22Uboot : RT @ardigiorgio: Finite le elezioni il centrosinistra in aula ha oggi ritirato la mozione per lo scioglimento di forza nuova. Ci rivediamo… - etventadv : RT @Radio1Rai: ??Il #Senato ha approvato l'ordine del giorno del centrosinistra sullo scioglimento di Forza Nuova e della altre organizzazio… -