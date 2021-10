Da sogno a incubo per l' Atalanta | sopra di due gol perde 3 - 2 contro il Manchester United

Advertising

Prima Bergamo

Per un tempo l'Atalanta ha reso il "Teatro dei Sogni" un incubo per i tifosi del Manchester United. Purtroppo, non è bastato, perché Gian Piero Gasperini ha dovuto far fronte alle molteplici assenze, oltre che a un avversario infarcito di campioni, seppur ...Una serata che era partita meravigliosamente per l'Atalanta ma si è trasformata in un incubo nel giro di un tempo. A fine primo tempo gli uomini di Gasperini si trovavano meritatamente sopra di due gol, grazie alla grande azione sul primo gol di Pasalic e al colpo di testa di Demiral. ...A Old Trafford grande primo tempo degli uomini di Gasperini, poi la forza fisica e i campioni di Solskjaer ribaltano il match: decide Ronaldo ...