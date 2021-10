Covid, in Gran Bretagna sale la preoccupazione. Johnson dice no a piani B e spinge sulla terza dose (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Le vittime, oltre 200 al giorno, sono ai livelli di inizio marzo: ma esiste un numero «segreto» di decessi quotidiani che il governo è disposto ad accettare prima di far scattare l’allarme. Gli esperti invocano la reintroduzione di misure restrittive, il governo punta ad aumentare le somministrazioni della terza dose Leggi su corriere (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Le vittime, oltre 200 al giorno, sono ai livelli di inizio marzo: ma esiste un numero «segreto» di decessi quotidiani che il governo è disposto ad accettare prima di far scattare l’allarme. Gli esperti invocano la reintroduzione di misure restrittive, il governo punta ad aumentare le somministrazioni della

Advertising

TgrLeonardo : DELTA PLUS, L'INGLESE Ultima osservata tra le varianti Covid: AY4.2, ribattezzata Delta plus. In Gran Bretagna è da… - mgraziarin : Le strette di mano sono in gran parte fasulle: evitarle non fa certo male. Gli abbracci sono importanti, ma vanno s… - DanielePiatti : RT @Agenzia_Ansa: La Russia chiude le attività lavorative per nove giorni. L'annuncio di Putin a causa della situazione epidemiologica. Pic… - CirianiCarlo : RT @tdrclaudio: In Gran Bretagna pur di non fare restrizioni Covid come in Italia ci sono i morti tollerati…non importa chi muore ..basta f… - Frances47226166 : RT @tdrclaudio: In Gran Bretagna pur di non fare restrizioni Covid come in Italia ci sono i morti tollerati…non importa chi muore ..basta f… -