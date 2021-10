“Chiamate il medico” GF Vip | paura nella notte | malore per la concorrente Cosa è successo

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Ieri è stata una bellissima giornata per Miriana Trevisan, prima la cena a lume di candela organizzato da Nicola Pisu, sempre più cotto di lei, poi quel bacio sotto le coperte. Tuttavia l’idillio è terminato presto perché poche ore dopo, la Trevisan si è sentita male. D quel poco che si sa, Miriana ha accusato dolori probabilmente per aver portato la grossa cesta della spesa: forse lo sforzo è stato troppo pesante per lei, la showgirl avrebbe infatti subito un’operazione da poco tempo. A quel punto sembra che sia stato chiamato unper visitarla e sui social gli utenti hanno commentato l’accaduto. Nei video condivisi sul web infatti si sente Lulù dire che è stato chiesto l’intervento di un dottore che potesse visitare Miriana Trevisan. In molti si sono allarmati soprattutto per gli stacchi della regia che hanno lasciato qualche dubbio sulle condizioni di ...

Advertising

nonguardare : @beppe_grillo Chiamate un medico, bravo però mi raccomando - 10cla : Sono state deviate le chiamate ad uno studio medico … assurdo….@UnieuroNews - Seba15649949 : E se non c'è il medico chiamate i carabinieri e denunciate!!! - BdiBeppe : @Ross03312046 @Cla___________ @myrtamerlino -> condizioni, con tre chiamate al giorno da numero anonimo, da parte d… - bigme666 : @HuffPostItalia B è passato dalla fregna ad Auschwitz chiamate il suo medico privato abbiamo un problema -

Ultime Notizie dalla rete : Chiamate medico

Vanity Fair Italia

... hanno raccontato di aver ricevuto, mentre erano assieme il 7 ottobre,dal leader di FI. ... in sostanza, rinunciava ad essere sottoposto ad una perizialegale, disposta dai giudici dopo ...Peccato, però, che poco più avanti venga specificato che 'non è un dispositivochirurgico, ... Anche queste sono'filtranti', sono fatte in polipropilene ed elastame, con il nasello in ...A Merano domenica 30.000 cittadini sono chiamati alle urne per scegliere il futuro sindaco. E' in vista un altro fotofinish tra l'ex sindaco verde Paul Rösch e il suo rivale di centrodestra Dal Medico ...