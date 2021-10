Charlene di Monaco e la sua voce sofferente in un’intervista | “Mi mancano i miei figli”

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) La principessadiè ormai da un anno in Sudafrica. Problemi di salute non da poco l’hanno portata a stare a lungo lontana daiha avuto un collasso lo scorso 8 ottobre ed è stata sottoposta a un intervento alla testa: si trattava della terza operazione da quando si trova in Sudafrica. Le difficoltà di questo lungo periodo sono ben chiare se si ascolta la suain una intervista che ha postato sui social: “Mimoltissimo”, dice riferendosi aiJacques e Gabriella, che non vede da quando sono andati a trovarla insieme al padre, il principe Alberto, lo scorso agosto. Ma le sue parole fanno anche capire che il ritorno aè vicino: “Tornerò e continuerò il lavoro che ho iniziato qui, come ho già fatto in ...

