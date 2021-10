Buffon | «La Juve non molla mai | quando pensano che sia finita…»

(Di mercoledì 20 ottobre 2021)racconta il suo passato allantus e mette in guardia dal sottovalutarla Prima di Zenit-ntus, ai microfoni di PrimeVideo ha parlato Gigi, che ricordato il suo passato bianconero e ha messo in guardia le avversarie. CLICCA QUI PER LEGGERE LE PAROLE DISU CHIELLINI, BONUCCI E BARZAGLI LE PAROLE – «Laè una società che va presa con le pinze.tuttiche la testa dellasia schiacciata, ecco che arriva il colpo di coda» L'articolo proviene da Calcio News 24.

CLICCA QUI PER LEGGERE LE PAROLE DI BUFFON SU CHIELLINI, BONUCCI E BARZAGLI LE PAROLE - "La Juve è una società che va presa con le pinze. Quando tutti pensano che la testa della Juve sia schiacciata, ecco che arriva il colpo di coda"

"Non penso alla data del ritiro, e sono onesto. Nell'ultimo anno e mezzo o due vivo una condizione di benessere fisico e mentale per cui vado in campo e le cose mi riescono facili, come mi riuscivano"