Bitcoin è sotto il massimo storico dopo il debutto dell’ETF

CeoRuggero : Le altcoin sotto la mia lente d'ingrandimento sono Polkadot, Terra e Elrond. Ma adesso occhi puntati sul Re… - silay_yalis : @delfino234 @Moonlightshad1 mazzette sotto forma di bitcoin. - bluerating_com : RT @bluerating_com: Mercati, Usa: conti bancari sotto esame Irs. L’alternativa Bitcoin - bluerating_com : Mercati, Usa: conti bancari sotto esame Irs. L’alternativa Bitcoin - InvestireDaZero : USA, conti bancari sotto esame: la risposta è Bitcoin -

Ultime Notizie dalla rete : Bitcoin sotto

...35 dollari, mentre i ricavi sono cresciuti dell'11% anno su anno a 23,34 miliardi,i 23,64 ... Ilsale dello 0,84% a 62.580,10 dollari, non lontano dal record di 64.888,99 dollari, dopo il ...Alle 17.30 ilera ritornato a 62.500 dollari (poco più di 53.500 euro). Lo spread Btp - Bund si è attestato a 105 punti. L' euro si è riportatogli 1,165 dollari. Giornata nervosa per i ...Il bitcoin è rimasto al di sotto dei livelli record mercoledì, il giorno dopo l’inizio delle negoziazioni del primo exchange-traded fund (ETF) statunitense basato su bitcoin. Il debutto dell’ETF ha ...Lee afferma che 'uno dei due fattori principali che potrebbero far aumentare i prezzi di Bitcoin è la reale aspettativa che il lancio del nuovo ETF attirerà flussi molto significativi'. Secondo Tom Le ...