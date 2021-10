Basket, FIBA Europe Cup 2021-2022: sconfitta in terra russa per Reggio Emilia (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Prima sconfitta della stagione in FIBA Europe Cup per la Unahotels Reggio Emilia. La squadra di coach Attilio Caja si arresa sul campo dei russi dell’Avtodor Saratov per 91-84 al termine di una partita equilibrata e che si è decisa solamente nell’ultimo quarto, con il parziale decisivo dei padroni di casa. A Reggio Emilia non sono bastati i 18 punti di Arturs Strautins, che ha aggiunto a referto anche 8 rimbalzi. In doppia cifra hanno chiuso anche Osvaldas Olisevicius (15) e Dejaunt Crawford (11). Saratov, invece, guidato da Kenny Fred Chery e Zeljko Sakic, entrambi autori di 21 punti. Un primo tempo equilibrato e chiuso in parità con il tabellone che segna 39-39 dopo i primi venti minuti. Reggio Emilia continua a giocare molto bene ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Primadella stagione inCup per la Unahotels. La squadra di coach Attilio Caja si arresa sul campo dei russi dell’Avtodor Saratov per 91-84 al termine di una partita equilibrata e che si è decisa solamente nell’ultimo quarto, con il parziale decisivo dei padroni di casa. Anon sono bastati i 18 punti di Arturs Strautins, che ha aggiunto a referto anche 8 rimbalzi. In doppia cifra hanno chiuso anche Osvaldas Olisevicius (15) e Dejaunt Crawford (11). Saratov, invece, guidato da Kenny Fred Chery e Zeljko Sakic, entrambi autori di 21 punti. Un primo tempo equilibrato e chiuso in parità con il tabellone che segna 39-39 dopo i primi venti minuti.continua a giocare molto bene ...

