Attese a Trieste 20mila persone contro il Green Pass Venerdì 22 ottobre (Di mercoledì 20 ottobre 2021) “S’ipotizza una presenza di 20mila persone alla manifestazione no Green Pass a Trieste” prevista per Venerdì. Si mantiene “l’attenzione massima” anche verso possibili frange estremiste. Lo ha detto il prefetto Valerio Valenti, sottolineando però che al momento è stata solo pre-annunciata in quanto non è stata ancora depositata alcuna richiesta in Questura. Sabato è in programma a Trieste un incontro con il ministro delle Politiche agricole, Stefano Patuanelli, e le delegazioni dei diversi movimenti no Green Pass, tra cui il neonato Coordinamento 15 ottobre, guidato dal portuale Stefano Puzzer e dal medico no vax Dario Giacomini. La richiesta al rappresentante di Governo è sempre la stessa: il ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 20 ottobre 2021) “S’ipotizza una presenza dialla manifestazione no” prevista per. Si mantiene “l’attenzione massima” anche verso possibili frange estremiste. Lo ha detto il prefetto Valerio Valenti, sottolineando però che al momento è stata solo pre-annunciata in quanto non è stata ancora depositata alcuna richiesta in Questura. Sabato è in programma aun incon il ministro delle Politiche agricole, Stefano Patuanelli, e le delegazioni dei diversi movimenti no, tra cui il neonato Coordinamento 15, guidato dal portuale Stefano Puzzer e dal medico no vax Dario Giacomini. La richiesta al rappresentante di Governo è sempre la stessa: il ...

Advertising

udine20 : Attese a Trieste 20mila persone contro il Green Pass Venerdì 22 ottobre - - Alien1it : I GIORNALAI DI REGIME DEL #DRAGHISTAN DI MERDA COME SEMPRE RIMESTANO NEL TORBIDO. #TRIESTE NO #GREENPASS: ATTESE 20… - Telequattro : TRIESTE | NO GREEN PASS: ATTESE 20MILA PERSONE AL CORTEO MA E’ ALLARME BLACK BLOC - statodelsud : Green pass: prefetto Trieste, attese venerdì 20 mila persone - Pino__Merola : Green pass: prefetto Trieste, attese venerdì 20 mila persone -

Ultime Notizie dalla rete : Attese Trieste In attesa di un difficile weekend Richiesta che non perverrà dal coordinamento no green pass Trieste, lo stesso che ha mobilitato ... Sono attese molte persone per il fine settimana. Il prefetto Valerio Valenti parla di 20mila ...

I no green pass tornano in piazza a Trieste: attesi almeno in 20 mila Al corteo no green pass di Trieste, fisato per venerdì 22 ottobre, "sono attese 20 mila persone". Il numero stimato è stato annunciato dal prefetto di Trieste, Valerio Valenti. In attesa di questo nuovo inconro, però, prosegue ...

No green pass, a Trieste la piazza si divide Agenzia ANSA Attese a Trieste 20mila persone contro il Green Pass Venerdì 22 ottobre “S’ipotizza una presenza di 20mila persone alla manifestazione no Green pass a Trieste” prevista per venerdì. Si mantiene ...

Sinistra radicale, a Trieste i militanti schierati in porto insieme a No vax e cattoreazionari he il movimento No Green pass triestino sia eccentrico rispetto alle dinamiche nazionali non è una sorpresa. Se nelle altre città i No Vax di stretta osservanza e le frange a destra dominano il discor ...

Richiesta che non perverrà dal coordinamento no green pass, lo stesso che ha mobilitato ... Sonomolte persone per il fine settimana. Il prefetto Valerio Valenti parla di 20mila ...Al corteo no green pass di, fisato per venerdì 22 ottobre, "sono20 mila persone". Il numero stimato è stato annunciato dal prefetto di, Valerio Valenti. In attesa di questo nuovo inconro, però, prosegue ...“S’ipotizza una presenza di 20mila persone alla manifestazione no Green pass a Trieste” prevista per venerdì. Si mantiene ...he il movimento No Green pass triestino sia eccentrico rispetto alle dinamiche nazionali non è una sorpresa. Se nelle altre città i No Vax di stretta osservanza e le frange a destra dominano il discor ...