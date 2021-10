Artisti sotto attacco | hackerata la Siae | dati sensibili sul dark web

(Di mercoledì 20 ottobre 2021)hacker per lanelle giornata di oggi. Un gruppo avrebbe chiesto il riscatto alla società, intanto tantissimisono finiti sulweb Non è la prima volta… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio su BlogLive.it.

... un pianeta Terra collassatola pressione dell'inquinamento e della cattiva gestione delle ... Tra le proposte trattate dagliemergono le problematiche legate all'universo femminile alle ...attacco non è il sito Web dell'ente, che è ancora online e non mostra alcun problema, ma il database contenente i dati degli autori e degliiscritti . I dati rubati e criptati ...#SIAE #Ransomware 60Gb of data with a huge number of passports, identity documents, driver’s licenses, payment documents, bank accounts, credit cards and other user data! Secondo quanto appreso da Gio ...Sottratti 60 Gigabyte di dati di artisti, tra cui dati sensibili come carte di identità e indirizzi. Monitoreremo costantemente l'andamento della situazione cercando di mettere in sicurezza i dati deg ...