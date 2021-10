Ansu Fati come Pedri: clausola rescissoria da un miliardo di euro (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Ansu Fati ha rinnovato il suo contratto con il Barcellona fino al 30 giugno del 2027, pochi minuti fa è arrivata l’ufficialità. Ora sono emersi i dettagli dell’accordo, come per Pedri, anche in questo caso il club catalano ha inserito una clausola rescissoria da un miliardo di euro. @AnsuFati will have a release clause of €1 billion#DreamTeen — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 20, 2021 Foto: Twitter Barcellona L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 20 ottobre 2021)ha rinnovato il suo contratto con il Barcellona fino al 30 giugno del 2027, pochi minuti fa è arrivata l’ufficialità. Ora sono emersi i dettagli dell’accordo,per, anche in questo caso il club catalano ha inserito unada undi. @will have a release clause of €1 billion#DreamTeen — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 20, 2021 Foto: Twitter Barcellona L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

