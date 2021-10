Allegri-Angiolini, adesso è rottura totale: le prove del tradimento in auto ed il caso affitto (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il settimanale ‘Chi’ aggiunge nuovi particolari sull’ormai rottura definitiva tra Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ed Ambra Angiolini. L’attrice avrebbe trovato le prove del tradimento dentro l’auto del tecnico dei bianconeri. Quest’ultimo, poi, le avrebbe anche chiesto di pagare l’affitto della casa a Milano, quella che doveva essere il loro nido d’amore nelle intenzioni della coppia. La rivista ha svelato anche lo stato d’animo di Ambra, in questo momento alla ricerca di una nuova sistemazione per lei e per la figlia Jolanda (17). SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il settimanale ‘Chi’ aggiunge nuovi particolari sull’ormaidefinitiva tra Massimiliano, allenatore della Juventus, ed Ambra. L’attrice avrebbe trovato ledeldentro l’del tecnico dei bianconeri. Quest’ultimo, poi, le avrebbe anche chiesto di pagare l’della casa a Milano, quella che doveva essere il loro nido d’amore nelle intenzioni della coppia. La rivista ha svelato anche lo stato d’animo di Ambra, in questo momento alla ricerca di una nuova sistemazione per lei e per la figlia Jolanda (17). SportFace.

Advertising

fanpage : '#AmbraAngiolini ha ricevuto un tapiro da #Striscialanotizia per essere stata tradita dal compagno Massimiliano All… - AlessiaMorani : Qualcuno poi mi spiegherà perché è stato consegnato un tapiro d’oro ad Ambra Angiolini per la fine della sua storia… - rtl1025 : ?? #Tapiro ad #Ambra Angiolini per la fine della sua relazione con #Allegri. La scena è andata in onda ieri sera a… - junews24com : Allegri-Ambra Angiolini: tradimento scoperto in macchina. E lui vuole l’affitto… - - lorerock : #cosa rischia la #Juve ? -