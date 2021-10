Ai palestinesi viene impedito anche di raccogliere le loro olive (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Da quando è cominciata la raccolta delle olive, ci sono stati molti attacchi dei coloni ebrei contro i contadini palestinesi. anche i soldati israeliani cercano di impedire che si svolga in tranquillità. Leggi Leggi su internazionale (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Da quando è cominciata la raccolta delle, ci sono stati molti attacchi dei coloni ebrei contro i contadinii soldati israeliani cercano di impedire che si svolga in tranquillità. Leggi

Advertising

laGigogin : @divvuerre Che risposta stupida. Io ho a cuore la questione palestinese, ma sono molto a sinistra. Non mi si dica c… - dvaldi1 : 20 ottobre 2010 Un istituto superiore femminile a Nablus viene imbrattato con scritte razziste e dato alle fiamme… - Valeria93113820 : @Nadia29707647 @rubio_chef @F3r2O Viene descritta come arte marziale o tecnica di autodifesa ma in realtà è usata d… - MessinaMarco : @giacomogiunta @rickysamp69 @EsterP8 israele uccide i bambini palestinesi ed una foto che viene dall' iraq non cambia la realtà dei fatti - AndreaGherardi4 : RT @rubio_chef: Per le lobby ebraiche + servi, gli arabi che non si piegano al suprematismo e alla colonizzazione, in particolare i palesti… -