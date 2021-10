WTA Tenerife 2021 | Camila Giorgi torna al successo contro Aliona Bolsova

Leggi su oasport

(Di martedì 19 ottobre 2021) Si interrompe finalmente la striscia negativa di. La marchigiana non vinceva dalla finale di Montreal, risalente allo scorso ferragosto, dopo due mesi e quattro giorniad alzare le braccia al cielo battendo in tre set la moldava naturalizzata spagnolaZadoinov per 7-6 3-6 6-4 in una partita psicotica nel torneo WTA di. Fa gioco l’emotività dell’azzurra, che incassa ben due penalty game nel corso della partita: uno nel secondo set, avanti 3-0 e servizio per aver lanciato la racchetta in rete, l’altro mentre sta servendo per il match reagendo però nella maniera migliore e chiudendo la partita dopo due ore e quarantasette minuti. La partenza diè quanto di peggio non ci si possa aspettare: al servizio palesa ...