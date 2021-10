VIDEO Evra scatenato in spiaggia | entusiasmo fuori controllo…

Advertising

AndreaCibyou : Ciao a tutti people ???? un saluto da CIBYOU2010! New video dedicato a Patrice Evra! Un bel commento è gradito,like s… - DybalaGonzalo : RT @zynedo_: Patrice Evra è ognuno di noi se ci facessero fare i commentatori. ?? - giuseppeJ1306 : Date anche a me quello che prende Evra - CMercatoNews : ?? Patrice Evra, è il solito show! ?? Balla in bagno e grida Happy Birthday ?????? - cmercatoweb : ?? Evra scatenato in vestaglia: CRAZY ? -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Evra

Patriceè in vacanza e in spiaggia si scatena così. Un altrodiventato virale da parte del vulcanico ex calciatore francesePrimeha tanti campioni in squadra: da Seedorf a Julio Cesar passando per Zola. Non deve ... Quanto l'ha fatta penareprima e dopo Juve - Chelsea? 'Diciamo che alla fine ero più stanca di ...Sono stufo, davvero stanco che lo diano a Leo Messi', ha detto l'ex terzino. In un'intervista a Prime Video riportata anche da ESPN, Evra è stato diretto affermando: 'Secondo me, il Pallone d'Oro deve ..."Pallone d'Oro? Sono stufo che vinca sempre Messi", aveva detto l'ex Manchester United, poi sommerso da vergognose offese: la sua risposta via Instagram è da applausi ...