Advertising

MediasetPlay : Il grande calcio è su qui: ecco gli appuntamenti per seguire la Champions League su Mediaset Infinity, Infinity+ e… - SkySport : #InterSheriff, #Inzaghi: 'Abbiamo giocato e vinto da squadra. #Vidal valore aggiunto' #SkyUCL - Mediagol : VIDEO Champions League, Inter-Sheriff 3-1: Dzeko-Vidal, le immagini del match - Mediagol : VIDEO Champions League, Porto-Milan 1-0: la decide Luis Diaz, le immagini del match - sportli26181512 : Inter-Sheriff, Inzaghi: 'Abbiamo giocato e vinto da squadra. Vidal valore aggiunto': L'allenatore nerazzurro dopo l… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Champions

Nella gara della 3ª giornata della fase a gironi diLeague, l'Inter supera per 3 - 1 lo Sheriff e conquista la sua prima vittoria in questa edizione. Decisivi i gol di Dzeko, Vidal e De Vrij. Di Thill la rete degli ospiti. Guarda le foto più ......Arena si giocherà mercoledì 20 ottobre alle 21 e verrà trasmessa in esclusiva su Prime, la piattaforma di Amazon che ha diritto a mandare in onda la miglior gara di ogni mercoledì di. ...Il centrocampista della Dea è intervenuto in conferenza per fare il punto sul prossimo big match di Champions contro il Manchester United.Nella terza giornata dei gironi di Champions League il Milan subisce il terzo ko su tre gare: al Do Dragao gli uomini di Pioli, dopo un primo tempo di notevole sofferenza, vanno in svantaggio al 65': ...