Viabilità Roma Regione Lazio del 19-10-2021 ore 18 | 15

(Di martedì 19 ottobre 2021)DEL 19 OTTOBREORE 18:05 MARCO CILUFFO DI NUOVO BEN TROVATI DALLA SALA OPERATIVA DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, SERVIZIO DELLA. TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA, prestare attenzione PER UN VEICOLO IN PANNE in corsia di sorpasso ALTEZZA SVINCOLOFIUMICINO Proseguendo segnalate CODE TRA PONTINA E DIRAMAZIONESUD NELLA CARREGGIATA OPPOSTA SEMPRE CODE ALTEZZA LABARO E PIU AVANTI TRA NOMENTANA E TIBURTINA TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLE CONSOLARI SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI SULLA FLAMINIA IN USCITA DA VIA DEI DUE PONTI AL RACCORDO DISAGI CON CODE SULLA VIA NOMENTANA ALTEZZA ROTONDA CON VIA PALOMBARESE SULLA TIBURTINA RALLENTAMENTI TRA IL RACCORDO E SETTEVILLE SULLA CASILINA TRA TORRENOVA E ...