Trieste, prosegue la protesta dei no Green pass nella zona del porto. DIRETTA (Di martedì 19 ottobre 2021) Non si ferma la protesta dei "no Green pass" a Trieste, dopo un lunedì caratterizzato dai disordini in seguito allo sgombero del varco 4 del porto (FOTO). Sono circa duecento i manifestanti che stazionano in queste ore in piazza Unità d'Italia. La situazione è tranquilla con poliziotti che presidiano la Prefettura e carabinieri che invece vigilano sul palazzo della Regione. Alcuni manifestanti che hanno dormito a terra hanno portato sacchi a pelo e sedie da campeggio. Questa mattina hanno scandito più volte lo slogan "Pane lavoro libertà". La strada dei Campi Elisi che conduce all'accesso al porto è parzialmente bloccata al transito. L'operatività del porto continua ad essere garantita attraverso il varco 1 che è regolarmente aperto e, anche quello, presidiato dalle ...

