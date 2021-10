Tennis, ATP Mosca 2021: avanzano Paul e Simon, Marchenko elimina Bublik (Di martedì 19 ottobre 2021) Si stanno delineando gli ottavi di finale nel torneo ATP di Mosca. Sul cemento russo ottimo esordio per l’americano Tommy Paul, che ha superato in due set combattuti lo svedese Ymer con il punteggio di 7-5 7-6 ed ora affronterà il croato Marin Cilic. Buona la prima anche per il francese Gilles Simon, che supera dopo tre ore di gioco il serbo Laslo Djere in rimonta per 6-7 7-5 6-4. Giornata negativa per i Tennisti di casa. Roman Safiullin ed Evgeny Donskoy sono stati rispettivamente sconfitti dal francese Adrian Mannarino con il punteggio di 1-6 7-6 6-4 e dal lituano Richard Berankis per 6-1 6-3. Finisce subito il torneo del kazako Alexander Bublik, che è stato sconfitto dall’ucraino Ilya Marchenko per 6-4 6-3. Da segnalare anche la vittoria del bielorusso Egor Gerasimov sul serbo ... Leggi su oasport (Di martedì 19 ottobre 2021) Si stanno delineando gli ottavi di finale nel torneo ATP di. Sul cemento russo ottimo esordio per l’americano Tommy, che ha superato in due set combattuti lo svedese Ymer con il punteggio di 7-5 7-6 ed ora affronterà il croato Marin Cilic. Buona la prima anche per il francese Gilles, che supera dopo tre ore di gioco il serbo Laslo Djere in rimonta per 6-7 7-5 6-4. Giornata negativa per iti di casa. Roman Safiullin ed Evgeny Donskoy sono stati rispettivamente sconfitti dal francese Adrian Mannarino con il punteggio di 1-6 7-6 6-4 e dal lituano Richard Berankis per 6-1 6-3. Finisce subito il torneo del kazako Alexander, che è stato sconfitto dall’ucraino Ilyaper 6-4 6-3. Da segnalare anche la vittoria del bielorusso Egor Gerasimov sul serbo ...

