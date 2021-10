Switch off del digitale terrestre, cosa cambia da domani 20 ottobre (Di martedì 19 ottobre 2021) . Ecco come fare per vedere i canali televisivi A partire da domani, mercoledì 20 ottobre, entrerà in atto lo Switch off del digitale terrestre, ovvero la nuova modalità di trasmissione televisiva. Il cambiamento sarà graduale e durerà fino al 2023, ma parte, in Italia, con la tv di Stato e i canali Mediaset. Da domani i canali interessati sono: Rai 4, Rai 5, Rai YoYo, Rai Sport + HD, Rai Storia, Rai Gulp, Rai Premium, Rai Scuola. Per Mediaset invece si parte con Italia 2, Boing Plus, Virgin Radio Tv, Radio 105, R 101 Tv e TgCom 24. Restano immutati per ora i canali “generalisti”, ovvero Canale 5 e Rai Uno. Per ricevere il nuovo segnale sarà necessario dotarsi di un nuovo decoder oppure acquistare una nuova tv con i dispositivi aggiornati. Il Governo ha messo a ... Leggi su 361magazine (Di martedì 19 ottobre 2021) . Ecco come fare per vedere i canali televisivi A partire da, mercoledì 20, entrerà in atto looff del, ovvero la nuova modalità di trasmissione televisiva. Ilmento sarà graduale e durerà fino al 2023, ma parte, in Italia, con la tv di Stato e i canali Mediaset. Dai canali interessati sono: Rai 4, Rai 5, Rai YoYo, Rai Sport + HD, Rai Storia, Rai Gulp, Rai Premium, Rai Scuola. Per Mediaset invece si parte con Italia 2, Boing Plus, Virgin Radio Tv, Radio 105, R 101 Tv e TgCom 24. Restano immutati per ora i canali “generalisti”, ovvero Canale 5 e Rai Uno. Per ricevere il nuovo segnale sarà necessario dotarsi di un nuovo decoder oppure acquistare una nuova tv con i dispositivi aggiornati. Il Governo ha messo a ...

