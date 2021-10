Advertising

orizzontescuola : Supplenze, quali scuole cercano insegnanti. Avvisi e scadenze - mikmagr : @alexchicchi …Sui siti specializzati ci sono proprio gli annunci: “cercasi docente ecc ecc” - ProDocente : Supplenze: punteggio maturato in provincia diversa dalla GPS è valido, a quali condizioni - zazoomblog : Supplenze quali scuole cercano insegnanti. Avvisi e scadenze - #Supplenze #quali #scuole #cercano - orizzontescuola : Supplenze, quali scuole cercano insegnanti. Avvisi e scadenze -

Ultime Notizie dalla rete : Supplenze quali

Orizzonte Scuola

Completare l'orario è un diritto e una possibilità Docenti, supplenza persa perché non è possibile modificare l'orario per il completamento, ancora problemi con la mail di convocazioni. ...errori dell'algoritmo? Eccosarebbero le problematiche più significative tra quelle segnalate da Flc Cgil: l'impossibilità di unire più spezzoni , fino a raggiungere un numero di ore ...Supplenze da MAD per l'anno scolastico 2021/22, ecco dove si stanno cercando docenti (aggiornamento al 19 ottobre).Siamo all’assurdo: gli errori e i malfunzionamenti dell’algoritmo hanno prodotto anche casi di docenti specializzati sul sostegno scavalcati da non specializzati: è quanto riporta il sindacato Flc Cgi ...