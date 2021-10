Roma, infortunio Zaniolo: la data del possibile rientro (Di martedì 19 ottobre 2021) Domenica sera c’era stata tanta paura quando Nicolò Zaniolo si è fermato toccandosi il ginocchio. Alla fine, per fortuna, sembra esserci stata solo una leggera distorsione ed un piccolo versamento. L’esterno di Mourinho e della Roma, dunque, punta al rientro. Zaniolo, Roma, infortunio L’attaccante giallorosso salterà sicuramente la gara di Conference League ed anche la partita contro il Napoli all’Olimpico. Potrebbe non essere rischiato nel turno infrasettimanale contro il Cagliari, per poter essere pronto contro il Milan nel prossimo weekend. LEGGI ANCHE: “L’acquisto di Ronaldo ha fatto bene alla Serie A ma non alla Juve”, la dichiarazione del presidente L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di martedì 19 ottobre 2021) Domenica sera c’era stata tanta paura quando Nicolòsi è fermato toccandosi il ginocchio. Alla fine, per fortuna, sembra esserci stata solo una leggera distorsione ed un piccolo versamento. L’esterno di Mourinho e della, dunque, punta alL’attaccante giallorosso salterà sicuramente la gara di Conference League ed anche la partita contro il Napoli all’Olimpico. Potrebbe non essere rischiato nel turno infrasettimanale contro il Cagliari, per poter essere pronto contro il Milan nel prossimo weekend. LEGGI ANCHE: “L’acquisto di Ronaldo ha fatto bene alla Serie A ma non alla Juve”, la dichiarazione del presidente L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

Advertising

DiMarzio : #Abraham non termina la partita: la situazione infortunio - antocheeks96 : RT @Ilarioforjuve: Perché noi rispettiamo gli avversari #FinoAllaFine - sportli26181512 : Roma, #Zaniolo respira e punta il Milan: L'infortunio riportato a Torino non è grave. Nicolò era molto spaventato e… - siamo_la_Roma : ?? Gran sospiro di sollievo in casa #Roma ?? L'infortunio a #Zaniolo non è grave ? Escluse lesioni, i legamenti non… - infoitsport : Sospiro di sollievo per la Roma. Niente infortunio ai legamenti per Nicolò Zaniolo -