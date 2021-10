Porto-Milan, Conceicao: “Abbiamo giocato in modo straordinario” (Di mercoledì 20 ottobre 2021) “Abbiamo avuto altre partite con questo atteggiamento aggressivo, devo fare i complimenti a tutti i giocatori perché hanno giocato in maniera straordinaria. Non c’è nessuna strategia che senza questi ingredienti possa dare i suoi frutti. Penso che sia la prima partita in cui il Milan non fa gol”. Lo ha detto Sergio Conceicao dopo la vittoria del suo Porto sul Milan per 1-0 grazie ad un gol di Luis Diaz al 65?. Dopo tre vittorie consecutive in Primeira Liga, arriva la conferma anche in Europa: “Non dobbiamo pensare alla partita di questa sera, la prossima col Tondela sarà una gara diversa, dovremo analizzare le cose positive e quelle meno positive. Da domani inizieremo a pensare al campionato, è chiaro che siamo molto soddisfatti di una serata così positiva rispetto ad ... Leggi su sportface (Di mercoledì 20 ottobre 2021) “avuto altre partite con questo atteggiamento aggressivo, devo fare i complimenti a tutti iri perché hannoin maniera straordinaria. Non c’è nessuna strategia che senza questi ingredienti possa dare i suoi frutti. Penso che sia la prima partita in cui ilnon fa gol”. Lo ha detto Sergiodopo la vittoria del suosulper 1-0 grazie ad un gol di Luis Diaz al 65?. Dopo tre vittorie consecutive in Primeira Liga, arriva la conferma anche in Europa: “Non dobbiamo pensare alla partita di questa sera, la prossima col Tondela sarà una gara diversa, dovremo analizzare le cose positive e quelle meno positive. Da domani inizieremo a pensare al campionato, è chiaro che siamo molto soddisfatti di una serata così positiva rispetto ad ...

