Picchiato a morte dalla folla il “vampiro killer”: ha ucciso 10 ragazzi in varie zone del Kenya (Di martedì 19 ottobre 2021) Masten Wanjala, 20 anni, è stato arrestato lo scorso 14 luglio come sospettato per la scomparsa di due ragazzi ma durante l’interrogatorio ha confessato di aver ucciso 10 ragazzi durante un periodo di 5 anni, “a volte bevendone il sangue dalle vene prima della loro morte” (fonte, verbali del Directorate of Criminal Investigations). Ora Wanjala, che lo scorso mercoledì 13 ottobre avrebbe dovuto essere processato ma che era riuscito a sfuggire nonostante gli stretti controlli della polizia, è stato Picchiato a morte dagli abitanti di Bungoma. Siamo nell’Ovest del Kenya e la notizia la riporta l’AFP, il nigerian Guardian e altre testate locali online. Wanjala, chiamato dalla stampa “vampiro” per i particolari raccapriccianti da lui stesso ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 19 ottobre 2021) Masten Wanjala, 20 anni, è stato arrestato lo scorso 14 luglio come sospettato per la scomparsa di duema durante l’interrogatorio ha confessato di aver10durante un periodo di 5 anni, “a volte bevendone il sangue dalle vene prima della loro” (fonte, verbali del Directorate of Criminal Investigations). Ora Wanjala, che lo scorso mercoledì 13 ottobre avrebbe dovuto essere processato ma che era riuscito a sfuggire nonostante gli stretti controlli della polizia, è statodagli abitanti di Bungoma. Siamo nell’Ovest dele la notizia la riporta l’AFP, il nigerian Guardian e altre testate locali online. Wanjala, chiamatostampa “” per i particolari raccapriccianti da lui stesso ...

Advertising

Armando89751458 : @mario_1926_ @ParticipioPart Questa persona è un viscido e,andrebbe picchiato a sangue! Non ha nemmeno il coraggio… - Antonio22024399 : Xchè Giulio Reggeni è stato picchiato a morte? - demian_online : @Elfoscuro2 @Corriere poi arrivano di nuovo a settembre 2021 virulenti in tutt'Italia, comunicano (ovviamente) in g… - petetwelve : RT @dinhoanonimo: Ogni giorno mi sveglio e so che riceverò almeno una minaccia o di morte o di essere picchiato - dinhoanonimo : Ogni giorno mi sveglio e so che riceverò almeno una minaccia o di morte o di essere picchiato -