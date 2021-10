Pesaro non va e Petrovic lascia la panchina: 'Io principale responsabile' (Di martedì 19 ottobre 2021) Con una conferenza stampa convocata questa mattina, la Carpegna Pesaro ha annunciato le dimissioni di Aza Petrovic. Il tecnico croato, tornato alla Vuelle 33 anni dopo l'esperienza da giocatore, anche ... Leggi su gazzetta (Di martedì 19 ottobre 2021) Con una conferenza stampa convocata questa mattina, la Carpegnaha annunciato le dimissioni di Aza. Il tecnico croato, tornato alla Vuelle 33 anni dopo l'esperienza da giocatore, anche ...

massiguerrierii : Ultima ora: Coach Aza #Petrovic si dimette per la @VLPesaro . “Il primo a doversi guardare allo specchio è il coac… - We_Pesaro : RT @FrancescoLivo_: #Petrovic: 'Dopo le ultime 2 partite, il primo a doversi guardare allo specchio è il coach. Quello che ho visto non mi… - FrancescoLivo_ : #Petrovic: 'Dopo le ultime 2 partite, il primo a doversi guardare allo specchio è il coach. Quello che ho visto non… - Carlino_Pesaro : Pesaro non dimentica Morselli - Carlino_Pesaro : Procaccini: 'Non ho visto le giuste facce' -

Basket: Aza Petrovic si dimette, Pesaro seconda panchina che salta in Serie A Questa mattina Aza Petrovic, nel corso di una conferenza stampa, ha rassegnato le proprie dimissioni dal ruolo di capo allenatore della Carpegna Prosciutto Pesaro. Fatale al coach croato l'ultima dell ...

