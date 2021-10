Osimhen gol, Spalletti super: è Napoli show. Un abbraccio da record (Di martedì 19 ottobre 2021) Non è vero che i numeri interessano relativamente. Quelli del Napoli, per esempio, rappresentano la forza di questa squadra, che pare non conosca ostacoli. Magari, non sempre sa essere esaltante sotto ... Leggi su gazzetta (Di martedì 19 ottobre 2021) Non è vero che i numeri interessano relativamente. Quelli del, per esempio, rappresentano la forza di questa squadra, che pare non conosca ostacoli. Magari, non sempre sa essere esaltante sotto ...

Advertising

sscnapoli : ???? @victorosimhen9 gol e successo con la Nigeria. ?? - SerieA : Momento magico per Osimhen: 4 gol e 1 assist in 6 partite di #SerieATIM?? E voi avete puntato su di lui al… - _softPizza_ : @lollo2315 In realtà no, sono fan del primo momento di Victor, già l'anno scorso ha fatto cose importanti, deve ave… - sportli26181512 : Osimhen gol, Spalletti super: è Napoli show. Un abbraccio da record: Osimhen gol, Spalletti super: è Napoli show. U… - Diego31883 : RT @Gazzetta_it: Un abbraccio da record: Osimhen gol, Spalletti super ed è show #Napoli -