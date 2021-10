Orso investito e ucciso da un veicolo sulla A25 | autista non si ferma

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 19 ottobre 2021) L'Aquila - Unbruno marsicano è morto questa nottesull'autostrada A25, in direzione Pescara, al Km 94 tra Avezzano e Celano. Lo fa sapere il Parco nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise precisando che ilche lo ha travolto, "si presume di grosse dimensioni, ha proseguito senzarsi. L', un maschio di 3-4 anni, non era marcato né radiocollarato. Solo dai risultati delle analisi genetiche, che arriveranno non prima di un mese, sarà possibile comprendere se era già stato geneticamente censito dai tecnici del Parco e dalla rete di monitoraggio". Dall'esame necroscopico svolto dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Abruzzo e Molise con il veterinario del Parco Leonardo Gentile, è emerso che l'ha riportato gravi traumi addominali e toracici, fratture a ...