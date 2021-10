Milan | Raiola mette nel mirino Theo Hernandez

(Di martedì 19 ottobre 2021) Minonella procura di, nel caso si concretizzasse potrebbe essere sinonimo di movimenti sul mercato Stando a quanto riportato da SportMediaset, Minoavrebbe messo nella procura di. Il terzino francese, al momento sotto Manuel Garcia Quilòn, sta trattando con ilper il rinnovo. Nel casodecidesse di passare a Mino, di certo potrebbero aprirsi scenari interessanti. Il rapporto traal momento non è dei migliori per il caso Donnarumma. In più si sa che l’agente è un osso duro quando si parla di rinnovi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Non uno qualunque, ma uno degli intoccabili della squadra di PioliI tifosi delsi arrabbiano solo a sentire o leggere il suo nome:. Il potente agente è sempre stato protagonista del ...La Juventus ha messo gli occhi sul centrale in scadenza con ile questi sono giorni caldi ... visti anche gli ottimi rapporti con Mino, l'agente del giocatore. Certo, anche alla Juve non ...E il capitano rossonero, sin qui, non ha mai deluso le aspettative. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, l’agente sta spingendo forte affinchè il rossonero si trasferisca alla Juventus la pross ...E il capitano rossonero, sin qui, non ha mai deluso le aspettative. Leggi anche:. Romagnoli, addio Milan a fine stagione: Raiola lo offre alla Juve. Il noto portale di mercato, todofichajes.com ...