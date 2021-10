Massimo di Uomini e Donne, chi è il corteggiatore di Isabella: età, carriera, vita privata, che lavoro fa, cognome, Instagram (Di martedì 19 ottobre 2021) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Canale 5 con Uomini e Donne. In studio oggi si è seduta Isabella: davanti a lei c’è Massimo, un nuovo corteggiatore. I due sono già usciti due volte, ma scopriamo qualcosa in più su di lui! Massimo di Uomini e Donne: Isabella, conoscenza, bacio Isabella ha detto di essere stata un po’ titubante quando Massimo le ha lasciato il numero ma dopo le due uscite, una settimana fa, e ieri sera l’hanno fatta ricredere. Sono usciti per prendere un aperitivo, poi sono andati a cena, e infinte in hotel. Tra i due c’è stato anche un bacio! Un “bel bacio” ha detto Isabella. Massimo di Uomini e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 19 ottobre 2021) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Canale 5 con. In studio oggi si è seduta: davanti a lei c’è, un nuovo. I due sono già usciti due volte, ma scopriamo qualcosa in più su di lui!di, conoscenza, bacioha detto di essere stata un po’ titubante quandole ha lasciato il numero ma dopo le due uscite, una settimana fa, e ieri sera l’hanno fatta ricredere. Sono usciti per prendere un aperitivo, poi sono andati a cena, e infinte in hotel. Tra i due c’è stato anche un bacio! Un “bel bacio” ha dettodie ...

Advertising

CorriereCitta : Massimo di Uomini e Donne, chi è il corteggiatore di Isabella: età, carriera, vita privata, che lavoro fa, cognome,… - Oriana_Mati : @MaxHugo66 ...E capirai che la vera ambiguità è la vita che viviamo, il qualcosa che chiamiamo esser uomini. E poi,… - BaritaliaNews : Lello Arena svela che Massimo Troisi litigò con Renzo Arbore quando scoprì che tra le ragazze coccodè c’erano tre u… - loathingspace : Non capite che per le donne etero gli uomini sono letteralmente l'unico modo per avere una vita romantica e/o sessu… - massimo_aletti : RT @lordfed3: Dunque: mentre eravamo tutti concentrati sul corteo che raggiungeva piazza Unità d'Italia partendo dal varco IV, un gruppo di… -