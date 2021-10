In Costa d’Avorio è stato scoperto un enorme giacimento di gas naturale (Di martedì 19 ottobre 2021) A largo delle coste dell’Africa occidentale – più precisamente nel blocco CI-101 di Baleine, nell’offshore della Costa d’Avorio – è stato scoperto un nuovo grande giacimento di gas naturale e petrolio. A dare la notizia è stata l’italiana Eni, che fa parte per il 90% del consorzio che ha portato avanti la fase esplorativa, mentre il restante 10% fa riferimento all’ivoriana Petroci Holding. Il potenziale del nuovo giacimento è notevole: sono stati stimati tra i 1,5 e i 2 miliardi di barili di greggio oltre a 68 miliardi di metri cubi di gas naturale. Alcuni dettagli li conosciamo grazie al comunicato stampa pubblicato dalla stessa Eni a inizio settembre: «Il pozzo è stato perforato a circa 60 chilometri dalla Costa, a ... Leggi su linkiesta (Di martedì 19 ottobre 2021) A largo delle coste dell’Africa occidentale – più precisamente nel blocco CI-101 di Baleine, nell’offshore della– èun nuovo grandedi gase petrolio. A dare la notizia è stata l’italiana Eni, che fa parte per il 90% del consorzio che ha portato avanti la fase esplorativa, mentre il restante 10% fa riferimento all’ivoriana Petroci Holding. Il potenziale del nuovoè notevole: sono stati stimati tra i 1,5 e i 2 miliardi di barili di greggio oltre a 68 miliardi di metri cubi di gas. Alcuni dettagli li conosciamo grazie al comunicato stampa pubblicato dalla stessa Eni a inizio settembre: «Il pozzo èperforato a circa 60 chilometri dalla, a ...

