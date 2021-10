Ilicic da record | unico straniero sempre in gol in Serie A dal 2010

Leggi su bergamonews

(Di martedì 19 ottobre 2021) Zingonia. In giornate come quella del Castellani semplicemente non si può arginare: Josipè fatto così, un talento cristallino che quando è assistito da concentrazione e forma fisica ha pochi eguali nel nostro campionato. La doppietta di domenica contro l’Empoli (e avrebbero potuto essere tre se non avesse calciato alle stelle il rigore del possibile 1-4) ha però consegnato allo sloveno un primato assoluto: è l’dellaA ad essere andatoin rete dala oggi. Per 12 stagioni consecutive, infatti, ha segnato almeno due gol, con le maglie di Palermo, Fiorentina e Atalanta. Arrivato in Sicilia nel-2011 dagli sloveni del Maribor,ci ha messo poco a mettere in mostra le sue qualità: fisico gracilino, ma ...