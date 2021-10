Green pass: Mirabelli (Pd), 'bene Lamorgese, accertare fatti, ma colpevoli sono i violenti' (Di martedì 19 ottobre 2021) Roma, 19 ott. (Adnkronos) - "Da inizio pandemia si sono svolte circa 6000 manifestazioni di piazza e la maggior parte senza che ci siano stati incidenti. Manifestare è un diritto riconosciuto dalla Costituzione. E dobbiamo essere grati alle forze dell'ordine e agli apparati dello Stato che hanno gestito con equilibrio situazioni spesso difficili. Lo dico perché la destra sta strumentalizzando quanto avvenuto a Roma per attaccare la ministra Lamorgese". Così il vicepresidente dei senatori del Pd Franco Mirabelli nel suo intervento sull'informativa della ministra Lamorgese sui fatti di Roma. "E facendo questo si confondono, volontariamente, le responsabilità dei violenti con quelle delle forze dell'ordine per rimandare la necessità di fare i conti con la propria storia e prendere le ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 ottobre 2021) Roma, 19 ott. (Adnkronos) - "Da inizio pandemia sisvolte circa 6000 manifestazioni di piazza e la maggior parte senza che ci siano stati incidenti. Manifestare è un diritto riconosciuto dalla Costituzione. E dobbiamo essere grati alle forze dell'ordine e agli apparati dello Stato che hanno gestito con equilibrio situazioni spesso difficili. Lo dico perché la destra sta strumentalizzando quanto avvenuto a Roma per attaccare la ministra". Così il vicepresidente dei senatori del Pd Franconel suo intervento sull'informativa della ministrasuidi Roma. "E facendo questo si confondono, volontariamente, le responsabilità deicon quelle delle forze dell'ordine per rimandare la necessità di fare i conti con la propria storia e prendere le ...

Advertising

ladyonorato : Siamo ufficialmente in #dittatura. Una repressione così violenta di una protesta legittima e pacifica è da regime d… - ladyonorato : Green pass, Donato: 'Governo ha gettato la maschera, a Trieste repressione vergognosa' : - borghi_claudio : Ecco come temevo, nonostante gli sforzi di @mgmaglie il coro (sinistro) è unanime, ha vinto Draghi, hanno perso i s… - Andrea07676623 : RT @ilpresidenthe: I no green pass sono i 'buoni' di questa storia, senza dubbio. Vedendo come i media li descrivono come 'nemici' e come '… - vreuxaldo1 : RT @EliseiNicole: #Italia Ospedale di Chieti,Abruzzo “Signora,senza il Green Pass non può entrare.” “ Ma io devo andare a controllare il d… -