GF Vip lite furiosa tra Carmen Russo e Katia Ricciarelli per colpa delle nomination

(Di martedì 19 ottobre 2021) Nella puntata di ieri sera del “GF Vip”ci hanno regalato una litigata memorabile. La cantante ha accusato la coinquilina di essere una pettegola, per aver fatto presunti complotti sullecon Jo Squillo. Laperò non è rimasta in silenzio ed è esondata come un fiume che esonda,

Ultime Notizie dalla rete : Vip lite

VIDEO DELLAPOST DIRETTA DEL GRANDE FRATELLOTRA CARMEN RUSSO E KATIA RICCIARELLICarmen Russo: "Me ne vado dal GF"/con Katia Ricciarelli nella notte "Falsa" Da quel momento in poi in casa si sono evidenziate ancora di più i diversi gruppetti e molti utenti del web hanno ...Lulù Selassié è una delle protagoniste del Grande Fratello Vip 2021. Ecco le foto che mostrano la trasformazione della principessa in questi ultimi anni.Katia avrebbe deciso inaspettatamente di nominare l’amica Carmen, cosa che ovviamente non sarebbe stata affatto gradita dalla moglie di Enzo Paolo Turchi. Sonia Bruganelli difende Katia. Potrebbe inte ...