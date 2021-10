Entella-Vis Pesaro oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2021/2022 (Di martedì 19 ottobre 2021) Entella-Vis Pesaro sarà visibile oggi in tv? Ecco le informazioni sull’eventuale canale, sull’orario e sulla diretta streaming del match del girone B di Serie C 2021/2022. Stadio Comunale di Chiavari pronto a ospitare questa partita che mette di fronte due squadre che si trovano a metà classifica: 11 punti per i liguri, due in più per i marchigiani ed entrambe che cercano la vittoria in questo infrasettimanale. Fischio d’inizio alle ore 21 di martedì 19 ottobre, diretta tv non disponibile, diretta streaming su Eleven Sports. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 19 ottobre 2021)-Vissarà visibilein tv? Ecco le informazioni sull’eventuale, sull’e sulladel match del girone B di. Stadio Comunale di Chiavari pronto a ospitare questa partita che mette di fronte due squadre che si trovano a metà classifica: 11 punti per i liguri, due in più per i marchigiani ed entrambe che cercano la vittoria in questo infrasettimanale. Fischio d’inizio alle ore 21 di martedì 19 ottobre,tv non disponibile,su Eleven Sports. SportFace.

