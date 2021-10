Enco Vitulli | la madre del ragazzo aggredito per strada | “Colpa tua…”

(Di martedì 19 ottobre 2021), da più di un anno e mezzo non si hanno notizie del 23enne e qualcuno accusa laper quello che gli è successoÈ passato un anno e mezzo dalla sparizione die il giallo resta ancora irrisolto, annebbiandosi ancora di più soprattutto dopo gli ultimi episodi. La mamma del giovane, 23 anni quando si sono perse le sue tracce, è stata aggredita sui social da altre donne del quartiere dove vive, Secondigliano, periferia a Nord di Napoli. In un video postato su TikTok si vede la donna circondata da altre persone che la accusano di avere delle colpe perché lo stile di vita del figlio ha causato la sua scomparsa. Era l’11 febbraio del 2020 quandoè stato visto per l’ultima volta. Disse che aveva ...

