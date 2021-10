Easyrain e Picasso | quando la supercar non ha paura del bagnato

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Easyrain Picasso

QN Motori

Chi ha paura dell'asfalto bagnato? Molti, quasi tutti specialmente se si tratta di alte prestazioni. Ad alto livello, arriva un sistema che tiene lontano di guai.Automotive Creations hanno una collaborazione che porterà il sensore virtuale D. A. I . a bordo della nuova PS - 01, la supercar svizzera tutta in carbonio. Il sensore virtuale ...Chi ha paura dell'asfalto bagnato? Molti, quasi tutti specialmente se si tratta di alte prestazioni. Ad alto livello, arriva un sistema che tiene lontano di guai.Automotive Creations hanno una collaborazione che porterà il sensore virtuale D. A. I . a bordo della nuova PS - 01, la supercar svizzera tutta in carbonio. Il sensore virtuale ...Il sensore virtuale DAI dell'italiana Easyrain è sulla supercar svizzera Picasso PS-01 per evitare l'aquaplaning. Le foto in pista.Il sensore virtuale anti aquaplaning di Easyrain sbarca nel mondo delle supercar. L'azienda torinese ha infatti siglato un accordo di partnership con ...