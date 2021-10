Como: alla frontiera intercettati oltre 256mila euro non dichiarati (Di martedì 19 ottobre 2021) Como, 19 ott. (Adnkronos) - I funzionari dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli e i militari della Guardia di Finanza hanno intercettato a Ponte di Chiasso, alla frontiera con la Svizzera, ben 386.996 euro in tredici diverse operazioni delle ultime settimane. In ciascuna delle operazioni, è stata accertata la violazione dell'obbligo di dichiarazione di somme pari o superiori a 10mila euro a carico di soggetti che trasportavano, tutti, somme superiori a 20mila euro, per un totale di più di 256 mila euro non dichiarati. In nove casi è stata trovata solo valuta in euro e in tre anche valuta estera, tra cui sterline inglesi, franchi svizzeri e dollari americani. Otto violazioni sono state commesse in entrata in Stato, cinque in ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 ottobre 2021), 19 ott. (Adnkronos) - I funzionari dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli e i militari della Guardia di Finanza hanno intercettato a Ponte di Chiasso,con la Svizzera, ben 386.996in tredici diverse operazioni delle ultime settimane. In ciascuna delle operazioni, è stata accertata la violazione dell'obbligo di dichiarazione di somme pari o superiori a 10milaa carico di soggetti che trasportavano, tutti, somme superiori a 20mila, per un totale di più di 256 milanon. In nove casi è stata trovata solo valuta ine in tre anche valuta estera, tra cui sterline inglesi, franchi svizzeri e dollari americani. Otto violazioni sono state commesse in entrata in Stato, cinque in ...

