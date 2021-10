Ballottaggi | a Melito | Afragola e Volla vince il partito dell’astensionismo

Leggi su teleclubitalia

(Di martedì 19 ottobre 2021) Iin provincia di Napoli lasciano spazio a molteplici spunti di riflessione. Partiamo da. Nel paesone alle porte di Napoli la sfida Pannone-Giustino si è conclusa con la vittoria del primo, storico figlioccio politico dell’ex senatore An e Pdlnzo Nespoli. Uno scarto di soli 553 voti: 51,35% per Pannone e 48,65% per L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.