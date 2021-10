Allegri: 'Contro lo Zenit De Ligt titolare con Bonucci' (Di martedì 19 ottobre 2021) "Lo Zenit è una buona squadra - spiega l'allenatore della Juve, Massimiliano Allegri, alla vigilia del terzo match della fase a gironi di Champions League - , con giocatori tecnici a metà campo e ... Leggi su gazzetta (Di martedì 19 ottobre 2021) "Loè una buona squadra - spiega l'allenatore della Juve, Massimiliano, alla vigilia del terzo match della fase a gironi di Champions League - , con giocatori tecnici a metà campo e ...

Advertising

GiovaAlbanese : Il piano A di #Allegri per la difesa della #Juventus contro lo Zenit è #Bonucci-#Rugani. - CB_Ignoranza : Dopo la sconfitta di Napoli, la Juventus ha totalizzato 6 vittorie e 1 pareggio in 7 partite in tutte le competizio… - juventusfc : ?? Allegri: «Il recupero di @PauDybala_JR procede bene, quasi sicuramente sarà a disposizione contro l'Inter, e potr… - martinapolsell1 : RT @juventusfc: ?? Allegri: «Il recupero di @PauDybala_JR procede bene, quasi sicuramente sarà a disposizione contro l'Inter, e potrà metter… - Io_Francis : RT @Jgirpel: Allegri: «Il recupero di @PauDybala_JR procede bene, quasi sicuramente sarà a disposizione contro l'Inter, e potrà mettere min… -