You 3 incrocia Le Regole del Delitto Perfetto e Desperate Housewives | ma senza sapere dove andare

(Di lunedì 18 ottobre 2021) You 3 ha debuttato su Netflix coi suoi 10 nuovi episodi che sembrano perlomeno due serie in una, nessuna delle quali si sentiva la necessità. Calati in una realtà da famiglia benestante con la staccionata bianca in un sobborgo californiano, i protagonisti Joe e Love sono alle prese con un matrimonio infelice, l’alienazione post-partum, i classici traumi dei neo-genitori e quell’irrefrenabile richiamo del sangue che li spinge a risolvere ogni problema sporcandosi le mani. In You 3 Joe Goldberg è ancora uno stalker, un killer, uno psicopatico che occupa l’intera scena col suo monologo interiore riversato sul pubblicososta, con quella voce fuori campo sempre presente in modo ossessivo, perfino nel corso dei dialoghi con altri personaggi. Come essere contemporaneamente dentro la storia e dentro la mente di chi la vive. Lo scopo è sempre quello di spingere il ...